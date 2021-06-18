Нововоронеж получил 1,1 миллиона рублей на социальные проекты

Две инициативы города-спутника Нововоронежской АЭС будут реализованы по итогам открытого конкурса Фонда "АТР АЭС" среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально-значимых проектов.

Совет ветеранов Нововоронежской АЭС выступил с инициативой проведения совместных мероприятий ветеранов с молодёжью атомграда и установки памятного знака "75 лет атомной отрасли". На реализацию проекта "Пусть служит атом Миру и Добру" выделено 600 тысяч рублей.

500 тысяч рублей выделено на организацию и проведение межрегиональных учебно-тренировочных сборов по Синкѐкусинкай каратэ в период летней оздоровительной кампании. Сборы будут приурочены к пятилетию с момента энергетического пуска энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС.

"Начиная с 2013 года, Концерн "Росэнергоатом" через Фонд "АТР АЭС" поддерживает инициативы Нововоронежа. За это время реализован 71 проект на общую сумму около 36,5 миллионов рублей. Развитие значимых инициатив населения - важная составляющая социальной политики Нововоронежской АЭС. Каждая реализованная идея, будь то модернизация спортивных залов в школах, установка детской игровой площадки или реконструкция городского освещения, создает новые возможности для жителей Нововоронежа", - отметил глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС, председатель Фонда "АТР АЭС" Николай Нетяга.

Всего в этом году в адрес организаторов конкурса - Фонда "АТР АЭС" - из городов расположения атомных станций поступило 153 социально значимые инициативы. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией рекомендованы к реализации 17 проектов.

Фонд "АТР АЭС" - Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" - создан с целью объединения совместных усилий АО "Концерн Росэнергоатом" и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.