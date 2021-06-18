Оперштаб: В Москве выявлено 9056 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: в Москве выявлено 9056 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1764 человека. На ИВЛ находятся 556 человек.

В городе выздоровели еще 3784 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 110 399. В столице скончались 78 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 бесплатно по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Их график опубликован на сайте.