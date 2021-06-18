Павильоны "Здоровая Москва" переходят под работу исключительно для вакцинации от COVID-19

В столице павильоны "Здоровая Москва" в городских парках будут работать исключительно для вакцинации жителей от коронавируса. Диспансеризация в них временно приостановлена. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации мы вынуждены временно приостановить проведение диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках. С понедельника медицинские работники, которые проводили диспансеризацию, усилят выездные службы поликлиник для обслуживания пациентов на дому, а также помогут увеличить пропускную способность вакцинационных бригад в парках. Такой формат организации вакцинации удобен и комфортен москвичам, это безопасно, как в любой медицинской организации. Вакцинация будет проводиться в порядке живой очереди. Мы не ограничиваем график работы павильонов - медицинский персонал будет работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Я еще раз призываю москвичей не откладывать вакцинацию - сейчас это единственный способ сохранить жизнь и здоровье. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, мы сразу же вернем важнейший городской проект "Здоровая Москва", и москвичи смогут пройти диспансеризацию в парках города", - рассказала она.

Напомним, павильоны "Здоровая Москва" располагаются в более чем 40 парках столицы. Их список опубликован на сайте.