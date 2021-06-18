Петр Бирюков: Из-за жаркой погоды в столице проводят аэрацию воздуха

В связи с установившейся жаркой погодой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В цикличном режиме, каждые 3 часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части: в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - отметил глава комплекса городского хозяйства.

При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.

Когда температура поднимается до 25°С и выше, помимо стандартного полива, производится аэрация воздуха.

"Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил заместитель мэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров.