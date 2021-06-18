Понятный космос: Владимир Сурдин представил на "Красной площади" новую книгу

Фильм "Марсианин" Ридли Скотта с Мэттом Деймоном, снятый по одноименной книге Энди Уира - чистой воды выдумка. Догадаться об этом вы могли и сами, а вот о том, почему именно это выдумка - и что там на Марсе с водой и жизнью - на "Красной площади" взялся рассказать Владимир Георгиевич Сурдин. Взялся, конечно, небезосновательно: астроном, кандидат физико-математических наук, доцент физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, лауреат литературной премии имени А.Беляева и премии "Просветитель" в области естественных и точных наук; с таким послужным списком можно себе позволить.

Короткий ответ на вопрос, почему же "Марсианин" выдумка: на поверхности марса радиация почти такая же, как в открытом космосе, так что "картошку повыращивать не получится". Даже если представить, что мы сможем туда долететь, жить и работать комическим поселенцам придется строго под землей: иначе быстро сгорят на радиационном солнышке, которое даже техника переносит с трудом. Ну или замерзнут: средняя температура на марсе - -62 градуса, хотя летом, по словам Сурдина, бывает и +25. Правда, как только заходит солнце, столбик термометра даже в такую прекрасную погоду падает ниже нуля, так что томных июньских ночей ждать не приходится.

Но и долететь до Марса - та еще задачка. Вероятность успешного перелета на данный момент - 50%, "и это только в одну сторону". Так что думать о таком человечеству пока рано, хотя Илон Маск всерьез намерен не откладывать космический туризм в долгий ящик. И Сурдин уверен, что у него получится: "то, что он обещает, он обычно исполняет рано или поздно".

К слову, первым на Марс сел корабль СССР - связь с ним довольно быстро потеряли, практически никаких данных получить не успели, но геополитическую гонку в космосе все-таки выиграли. А вот в дальнейшем Марс мы, по словам Сурдина, разгромно проиграли. На вопрос одного из зрителей, чей аппарат сделал фотографии, которые лектор демонстрировал на экране, Владимир Георгиевич лишь усмехнулся: "Ну вы такие вопросы задаете! Американский. Марс - американская планета. А теперь начинает понемногу становиться китайской".

С жизнью на Марсе все тоже непросто. Похоже, когда-то она там была: на это намекают многочисленные русла рек, которые без труда можно заметить на снимках: "Когда-то Марс имел реки, моря, океаны и плотную атмосферу, но все это испарилось в космос или ушло в грунт и там замерзло". Но есть ли признаки того, что и сегодня на "красной планете" может теплиться жизнь? Есть: в 2009 году на Марсе нашли метан, который, возможно, и выделяют условные бактерии, находящиеся под землей. Но проверить, есть ли внутри планеты зоны с пригодными для жизни условиями, довольно сложно: уже найдены огромные провалы, "колодцы размером с Красную площадь", но из-за технических ограничений спуститься туда пока не получилось.

Впрочем, эту задачу могут решить уже совсем скоро: последний отправленный на "красную планету" марсоход Персеверанс оборудован небольшим беспилотным вертолетом. И вообще, не Марсом единым: есть намеки на существовании жизни и на Венере...

Закончивая, Сурдин посоветовал всем, кому не хватило просвещения, обратиться к своей книге "Понятный космос: от кварка до квазара" и книгам коллег - а затем посыпались вопросы. В том числе о черной дыре: стоит ли бояться ближайшую к нам? Владимир Георгиевич заверил, что не стоит: хотя "ее масса - 4 миллиарда масс нашего солнца", она в основном спит и, судя по всему, активна была давным-давно. "Иногда мимо нее пролетают звездочки", питают ее газом, и она просыпается - но поводов беспокоиться, что все мы в ней сгинем, повторимся, нет.

Ну а в конце встречи произошел типичный для научно-популярных лекций казус: один из слушателей никак не мог понять, почему земля вертится вокруг своей оси, а Луна - нет (на самом деле это не так, обе вертятся). Сурдин даже провел "эксперимент для школьников" - модератор крутилась вокруг Владимира Георгиевича, демонстрируя, как так получается, что Луна из-за вращения всегда повернута к нам одной стороной. Но мужчина так и остался при своем: "Но ведь луна не крутится вокруг своей оси. Почему?" Неразрешимый, действительно, вопрос.