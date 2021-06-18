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18.06.2021 17:08
Рубрика: Культура

Роман Романенко принял участие в открытии выставки, посвященной космонавту Алексею Губареву

Текст: Анна Полтавцева

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко вместе с коллегами-космонавтами открыл выставку "Орбита жизни Алексея Губарева" в Московском музее космонавтики на ВДНХ.

Фото: AP Photo/Sergei Remezov
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Выставка посвящена этапам жизненного и профессионального пути летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Александровича Губарева. В 2021 году исполнилось 90 лет со дня его рождения, а 2020 год был юбилейным для первого полета Губарева.

"Я с радостью принял приглашение, потому что событие для меня знаковое. С семьей Алексея Александровича я знаком с детства, мы были соседями. Он был для меня одним из примеров самоотверженности и настойчивости в достижении цели. Его вклад в развитие пилотируемой космонавтики трудно переоценить: с его первого полета началось использование долговременной орбитальной станции "Салют-4", а во время второго полета была открыта уникальная программа "Интеркосмос", - отметил Роман Романенко.

Выставка подготовлена при содействии дочери летчика-космонавта Ольги Губаревой. В экспозиции представлены личные вещи Героя: парадный китель генерал-майора, тренировочный нагрузочный костюм "Пингвин", летная куртка и шлемофон, документы, бортовая инструкция, а также вещи из повседневной жизни космонавта, отражающие его увлечения: теннисная ракетка и фотоаппарат.

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Красную ленту на торжественной церемонии открытия перерезали Роман Романенко и его коллеги-космонавты Александр Лавейкин, Валерий Токарев, Сергей Залетин.

Всего, за два полета, Алексей Губарев находился в космосе 37 дней 11 часов 35 минут 45 секунд. В 1981 году он покинул отряд космонавтов, но продолжал службу на командных должностях в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В 1982 году защитил кандидатскую диссертацию, он автор 16 научных работ и "Притяжение невесомости" и "Орбита жизни". Именем Алексея Губарева названа малая планета № 2544.

Выставка "Орбита жизни Алексея Губарева" продлится до декабря 2021 года.

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