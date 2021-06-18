Синоптики прогнозируют сильную жару в Москве на следующей неделе

В Москве на следующей неделе установится жаркая погода. Об этом RT сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, жара в город придет уже в ближайшие выходные. В субботу и воскресенье прогнозируется до +30…+32 градусов. Будет солнечно и без осадков. "Для метеозависимых людей это, конечно, некомфортная погода, потому что температура воздуха, во-первых, будет на 5-6 градусов выше климатической нормы, а во-вторых, для людей в городе температура выше +25 уже считается некомфортной", - объяснила Позднякова.

Очень жарко будет и в начале следующей недели. По прогнозам синоптиков, термометры покажут +30…+33. Чуть легче станет в середине недели - температура слегка упадет, не исключены кратковременные дожди.