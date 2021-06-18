Собянин: На концертах и других мероприятиях - не более 1000 человек

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе в связи со стремительно ухудшающейся ситуацией в городе из-за роста заболеваемости коронавирусом. В своем блоге он сегодня пишет, что с 18 июня зрелищные мероприятия ограничиваются максимум 1000 людьми: "Это значит, что театры и кино смогут работать. А массовые зрелищные мероприятия мы на время остановим. Танцполы и фан-зоны для болельщиков тоже придется закрыть".

И далее мэр объясняет свое решение: "Наши посетители и работники зачастую говорят, что мы зря пристаем к ним с ограничениями и вакцинацией. Особенно после того, что они видят по телевизору. Мероприятия, спортивные, зрелищные, гуляльные и так далее.

Мы всех предупреждали. Пожалуйста, на стадионах, в больших концертных залах будьте аккуратнее, соблюдайте требования. И что? На танцполах толпы ликующих людей".