Собянин назвал процент популяционного иммунитета к COVID-19

Уровень популяционного иммунитета к новому штамму коронавируса в Москве снизился более чем в два раза - с 60 до 25 процентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, он уже будет не 60%, а 25%, потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются только те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела", - рассказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Поэтому, объяснил Собянин, в городе наблюдается взрывной рост заболеваемости.