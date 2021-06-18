Собянин одобрил идею создания в Москве "бесковидных" ресторанов

Эксперимент по созданию в Москве свободных от ковида ресторанов и кафе послужит сигналом для бизнеса и горожан, что можно нормально жить даже в условиях пандемии, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Организацию COVID-free зон в заведениях общепита он назвал хорошим предложением. "Это такой сигнал и бизнесу, и горожанам о том, что можно жить по-другому, нормально жить даже в условиях пандемии, но для этого нужно элементарно сделать прививку", - отметил Собянин в интервью Первому каналу.

По словам мэра, "бесковидные" зоны организуют у себя рестораны в других странах, а Москва перенимает их опыт.

Попасть в столичные рестораны с COVID-free зоной, напомним, можно будет только по QR-коду о вакцинации. ПЦР-тест и ИФА-тест не подойдут.