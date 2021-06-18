Столичные власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в Москве COVID-free ресторанов

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение московских рестораторов в качестве эксперимента открыть свободные от коронавируса рестораны, а также специальные зоны в заведениях, которые будут работать только для сделавших прививку от коронавируса. Предложение накануне высказал президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

- У нас есть пара идей. Например, сделать рестораны зоной, свободной от COVID. Что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений. Это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в Венгрии, в Израиле, - написал сегодня в своем блоге мэр.

Так можно сделать. Но здесь, конечно, есть определенное "но". Самое простое решение - сделать допуск только вакцинированным.

С переболевшими сложнее - надо брать кровь, проводить ИФА-тестирование. Это и технологически, и психологически непростая задача.

Что касается работников общепита, то 100-процентную вакцинацию быстро невозможно сделать. Потребуется длительный период, месяц-полтора.

В порядке эксперимента решено взять десяток-полтора предприятий. Они будут объявлены "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг.

За неделю мэр пообещал настроить информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает: "И тогда можно будет тиражировать этот опыт".