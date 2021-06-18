Столичные власти разъяснили, как будут работать "бесковидные" рестораны

Свободные от ковида рестораны, которые появятся в Москве в качестве эксперимента, будут работать и в ночные часы. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, антиковидные зоны будут также в барах и ночных клубах. "Если ресторан соблюдает все требования, то ограничения по ночной работе на него не распространяются, ровно как и санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей", - объяснил Немерюк. Он подчеркнул, что заведения будут регулярно проверять.

- Мы будем контролировать, насколько корректно соблюдается рестораторами формат доступа туда людей без ковида. Эти проверки на соответствие будут проводиться пока постоянно. Так как ресторанов будет немного, то нам не сложно будет выстроить систему, - сказал РИА Новости чиновник.

Попасть в рестораны с COVID-free зоной можно будет только по QR-коду о вакцинации. ПЦР-тест и ИФА-тест не подойдут.