Суд арестовал экс-зампреда ЦБ по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), экс-зампреда Центробанка Константина Корищенко. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца до 16 августа.

По данным следствия, которое ведет Следственный департамент МВД, заведующего кафедрой РАНХиГС обвиняют в числе других фигурантов в растрате 3,2 миллиарда рублей Инвестбанка, который он возглавил в 2012 году.

С 2002 по 2008 год Корищенко занимал пост заместителя председателя Центрального банка России. В настоящее время он заведует в РАНХиГС кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела.