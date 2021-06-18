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18.06.2021 17:59
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал экс-зампреда ЦБ по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка

Текст: Иван Егоров
Фото: Предоставлено Тверским районным судом города Москвы. Фото: Предоставлено Тверским районным судом города Москвы.
Фото: Предоставлено Тверским районным судом города Москвы.

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и санкционировал арест профессора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), экс-зампреда Центробанка Константина Корищенко. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца до 16 августа.

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По данным следствия, которое ведет Следственный департамент МВД, заведующего кафедрой РАНХиГС обвиняют в числе других фигурантов в растрате 3,2 миллиарда рублей Инвестбанка, который он возглавил в 2012 году.

С 2002 по 2008 год Корищенко занимал пост заместителя председателя Центрального банка России. В настоящее время он заведует в РАНХиГС кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела.

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