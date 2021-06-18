В Калуге поздравили медиков

Накануне Дня медицинского работника глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Александр Ефремов от имени регионального и местного отделений партии "Единая Россия" поздравили с профессиональным праздником сотрудников областной больницы, вручив им цветы, почетные грамоты и благодарственные письма.

"Сегодня врачи находятся на передовой, спасая наши жизни, рискуя порой своим здоровьем и своими жизнями, - отметил Юрий Моисеев. - Поэтому, прежде всего, желаю людям в белых халатах здоровья, терпения, сил, крепкого семейного тыла, тепла и взаимопонимания. Огромное спасибо всем медицинским работникам за их нелегкую и очень нужную нам всем работу, важность которой мы в очередной раз прочувствовали и оценили в условиях пандемии".

В этот же день глава города возложил цветы к памятнику военным медицинским работникам-женщинам.