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18.06.2021 21:23

В Калуге поздравили медиков

Накануне Дня медицинского работника глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и заместитель председателя Законодательного собрания Калужской области Александр Ефремов от имени регионального и местного отделений партии "Единая Россия" поздравили с профессиональным праздником сотрудников областной больницы, вручив им цветы, почетные грамоты и благодарственные письма.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

"Сегодня врачи находятся на передовой, спасая наши жизни, рискуя порой своим здоровьем и своими жизнями, - отметил Юрий Моисеев. - Поэтому, прежде всего, желаю людям в белых халатах здоровья, терпения, сил, крепкого семейного тыла, тепла и взаимопонимания. Огромное спасибо всем медицинским работникам за их нелегкую и очень нужную нам всем работу, важность которой мы в очередной раз прочувствовали и оценили в условиях пандемии".

Фото: Калужская городская Дума
Накануне Дня России в Калуге торжественно поздравили новых граждан РФ

В этот же день глава города возложил цветы к памятнику военным медицинским работникам-женщинам.

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