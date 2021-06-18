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18.06.2021 09:56
Рубрика: Происшествия

В Москве две девушки совершили разбойное нападение

Текст: Михаил Фалалеев

Вечером за 21-летней москвичкой в подъезд одного из домов на Большой Серпуховской улице забежали две незнакомки. Они потребовали отдать имеющиеся при себе вещи, но получили отказ. Тогда преступницы несколько раз ударили свою жертву стеклянной бутылкой по голове, били руками и ногами по телу.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Об этом сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Владимир Васенин рассказал, что преступницы отобрали у девушки мобильный телефон и серьги, после чего скрылись. Потерпевшую госпитализировали - у нее диагностировали резаную рану затылочной области головы.

Полицейские задержали нападавших на Левобережной улице. Ими оказались жительницы столицы в возрасте 17 и 18 лет. У них изъяты похищенные серьги. Мобильный телефон преступницы уже успели сбыть. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Задержанные взяты под стражу.

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