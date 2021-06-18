В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи

В столичных больницах на фоне роста заболеваемости введены новые временные правила плановой медпомощи, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Перед госпитализацией теперь будут проверять, прививался ли пациент от коронавируса. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Противопоказания определяются как раз перед госпитализацией.

Новые правила плановой медицинской помощи не распространяются на госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения и паллиативной помощи.

В депздраве подчеркивают, что эти меры введены для защиты здоровья пациентов. Ослабленный иммунитет на фоне основного заболевания может привести к тяжелым последствиям в случае заражения коронавирусом.