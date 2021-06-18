В Москве откроются рестораны ковид-free

Власти Москвы приняли решение открыть в порядке эксперимента несколько ресторанов с зонами ковид-free. Об этом у себя в блоге сообщил глава города Сергей Собянин.

Ранее "РГ" писала, что такое предложение мэру озвучили сами столичные рестораторы. "Бесковидными", по этому проекту, считаются заведения, где абсолютно все сотрудники вакцинированы. А гости - либо тоже получили привику, либо переболели и имеют антитела.

"Это и технологически, и психологически непростая задача, на реализацию которой потребуется длительный период, месяц-полтора", - считает Сергей Собянин.

Предполагается, что в эксперименте примут участие 15 заведений. Для их посещения нужен будет QR-код, который можно скачать с портала "Гоусулуги". Такие рестораны в сопровождении взрослых смогут посещать и дети.