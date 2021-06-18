В Москве возбуждено более 20 дел по подделке сертификатов о вакцинации

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве проводят проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. И уже возбудили 24 уголовных дела. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Из возбужденных дел 23 - по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Одно дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Три уголовных дела уже направлены в суд.

Так, в САО Москвы полицейские провели "проверочную закупку" и задержали женщину, которая реализовала за 5 тысяч рублей сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Исследования показали, что документы являются поддельными.

Аналогичный факт выявлен на юге-востоке столицы. Здесь продали справку и сертификат, которые были заверены печатями одной из столичных поликлиник. Но было установлено, что приобретенные документы являются фиктивными и в лечебном учреждении не выдавались.

На северо-востоке Москвы тоже был выявлен факт продажи справки о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Полицейские задержали мужчину, который выполнял функции курьера. У него были обнаружены такие же документы на различные имена. Сотрудники полиции установили гражданина, который признался в изготовлении и сбыте сертификатов о вакцинации. Ему уже предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы.