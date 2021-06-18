Свежие данные оперативного штаба по контролю и мониторингу за распространением коронавируса подтвердили характеристику ситуации в столице как стремительно ухудшающуюся, которую дал мэр Москвы Сергей Собянин. Только за сутки в городе выявлено на треть больше вновь заболевших - 9056 вместо 6195 днем ранее. Растет заболеваемость в регионах, что заметно по статистике в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Бурятии, Нижегородской, Воронежской и других областях.

Для Москвы такое развитие событий, признал Собянин, стало достаточно неожиданным. "Более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это большая популяционная прослойка, популяционный иммунитет. На этом фоне мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости", - сказал он. - Но за считаные дни количество заболевших увеличилось в три раза". Причину глава столицы видит в появлении новых, более заразных штаммов. У 90 процентов зараженных, по его словам, найден мутировавший индийский штамм ковида. В таких непростых условиях, напомнил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 председатель правительства России Михаил Мишустин, у регионов есть возможность самостоятельно принимать дополнительные меры, чтобы защитить граждан от опасной инфекции. И Москва этим правом уже пользуется. Нерабочую неделю, объявленную в городе после Дня России до 20 июня, Собянин продлевать не стал. А вот ряд ограничений продолжат действовать. В частности, остаются закрытыми детские игровые и спортплощадки, фан-зоны, танцполы. Кинотеатры и театры будут работать, а число посетителей в концертных и спортивных залах при проведении зрелищных мероприятий ограничено 1000 зрителей. Рестораны закрыты с 23.00 до 6.00. Их владельцы выступили с инициативой организовать свободные от коронавируса зоны. Поддержав это предложение, высказанное вице-президентом Федерации рестораторов и отельеров Сергеем Мироновым, Собянин в своем блоге написал: "Почему бы и не сделать в порядке эксперимента в 10-15 заведениях?". Туда смогут входить только привитые - пускать их будут по QR-коду. Должны быть вакцинированы и 100% работников таких кафе и ресторанов. В большинстве московских заведений общепита до 60% персонала - мигранты. Их же, как известно, до сих пор не прививали, так как стояла задача обеспечить в первую очередь вакцинацию россиян. Собянин надеется, что в начале июля решится и этот вопрос, и город получит разрешение вакцинировать иностранных работников. Лучше всего, по его мнению, для этого подходит "Спутник Лайт", который защищает человека с помощью одного укола.

Но главная же надежда у московских властей на вакцинацию москвичей. С декабря, когда стартовала массовая вакцинация, прививку сделали 1,8 млн горожан. Чтобы ускорить ее темпы, для работников сферы услуг и чиновников объявлена обязательная вакцинация. Вчера к 100 прививочным пунктам в поликлиниках, ТЦ, центрах "Мои документы" добавилось 40 павильонов "Здоровая Москва". Их перепрофилировали под вакцинацию.

Туда смогут входить только привитые - пускать их будут по QR-коду. Должны быть вакцинированы и 100 процентов работников таких кафе и ресторанов

За последние сутки в Москве на прививку записались 42 тысячи жителей. Это в четыре раза больше, чем за неделю до этого. Похоже, все большее число горожан понимает остроту ситуации и больше не хочет откладывать прививку, сказала заммэра Москвы по вопросам социальной политики Анастасия Ракова. Собянин же видит новую проблему: антитела у тех, кто получил первую прививку, со временем заканчиваются. "И уже жизненно необходимо начать ревакцинацию, - пишет он. - Поэтому будем работать с правительством, чтобы было оперативно принято решение по срокам и технологии". Лучший вариант, по его мнению, для тех, кто укололся "Спутником", - сделать ревакцинацию первым компонентом "Спутника". Сам он, получив первую прививку еще до начала испытаний, недавно так и сделал.

Тем временем

Власти Башкирии решили сделать бесковидными не только рестораны, но и все учреждения культуры, спорта и отдыха. Новые требования утвердил глава республики Радий Хабиров. С 22 июня у посетителей музеев, библиотек, театров и кино будут просить предъявить отрицательный ПЦР-тест, сертификат или справку о вакцинации против COVID-2019. Либо документ о медотводе. С 29 июня те же требования начнут действовать в ресторанах, кафе, салонах красоты, фитнес-клубах и бассейнах. Кроме того, без справки не получится приобрести билет на междугородние поездки на автобусе и на поезде "Орлан".

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательная вакцинация отдельных групп граждан вводится не только в Москве, Московской области, на Сахалине и в Кузбассе, но и в Туле.

Подготовила Айгуль Камаева, Уфа