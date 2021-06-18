В Москве запись на вакцинацию от COVID-19 выросла в 4 раза

В Москве за последние сутки на вакцинацию от коронавирусной инфекции записалось в четыре раза больше людей, чем обычно. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло - мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тысячи жителей Москвы. Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации", - сообщила вице-мэр.

Напомним, в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19 и будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Подробная информация опубликована на сайте. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.