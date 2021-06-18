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18.06.2021 11:41

В Воронежской области построят новые ФАПы и обновят парк скорой помощи

Проблемы здравоохранения и возможные пути их решения обсудил с медиками председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов. Встреча состоялась в преддверии Дня медицинского работника.
Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

На мероприятие были приглашены врачи и медицинские сестры, фельдшеры и сотрудники профильного департамента, принимавшие непосредственное участие в работе с пациентами "ковидных" отделений больниц и поликлиник региона.

Нетесов поблагодарил медиков за самоотверженный труд, профессионализм и верность врачебному долгу, за мужество и стойкость в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также передал слова благодарности от имени заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ, сенатора от Воронежской области Галины Кареловой. Председатель облдумы отметил, что профессия медицинского работника одна из самых гуманных и благородных в современном мире.

- Вы сделали все возможное, чтобы блокировать распространение опасной болезни и спасти тысячи воронежцев, - подчеркнул Владимир Нетесов.

Фото: Воронежская областная Дума
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Спикер регионального парламента отметил, что забота о здоровье населения является одним из основных приоритетов органов исполнительной и законодательной власти, а прочная правовая база позволяет проводить системную работу по модернизации здравоохранения.

- В 2020 году на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие здравоохранения" из федерального и областного бюджета было направлено свыше 33 миллиардов рублей. Это позволило приобрести современное оборудование, внедрить новые технологии, укрепить материально-техническую базу медучреждений, повысить зарплаты специалистов. Наша главная цель - обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг. Они должны соответствовать требованиям времени и достижениям науки, - пояснил председатель облдумы.

В ходе встречи медики затронули наиболее актуальные вопросы, стоящие перед региональным здравоохранением. В частности, фельдшер Воронежской станции скорой медицинской помощи сообщил, что за последние годы существенно выросла нагрузка на службу неотложной помощи, из-за чего увеличился износ оборудования и спецтранспорта.

Владимир Нетесов сообщил, что при содействии депутатов воронежской облдумы в рамках корректировки бюджета и адресной инвестпрограммы были выделены дополнительные средства на строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа (более 400 миллионов рублей), на строительства модульных ФАПов в 61 сельском поселении (200 миллионов) и приобретение машин скорой помощи (340 миллионов). Работа по обновлению спецтехники и оборудования будет продолжена.

Фото: Воронежская областная Дума
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Врач-невролог отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Воронежской городской больницы скорой медицинской помощи № 10 обратила внимание на дефицит кадров, особенно младшего медицинского персонала.

Как напомнил Владимир Нетесов, для привлечения и закрепления на селе медработников в регионе реализуются федеральные проекты "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Только в 2020 году в этой программе приняло участие 109 человек, в том числе 79 врачей и 30 фельдшеров - все трудоустроены в стационары и амбулатории муниципальных районов. Также в высших и средних медицинских учебных заведениях региона ведется обучение дефицитных специалистов по целевому заказу. По мнению Нетесова, это позволит сократить кадровый дефицит во многих учреждениях здравоохранения.

Обсудили и важность разъяснительной работы с населением по вопросу вакцинации от COVID-19. Медики предложили увеличить количество общественных мест, где можно развернуть мобильные прививочные пункты. Все инициативы будут рассмотрены в профильных комитетах регионального парламента, свою оценку им дадут специалисты департамента здравоохранения.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область ЦФО Воронежская область Воронеж Воронежская областная дума

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