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18.06.2021 11:30

Владимирцам путевка в детский лагерь обойдется в 10% от стоимости

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил дополнительно больше 26 миллионов рублей на обеспечение полноценного летнего отдыха и оздоровления детей.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

16 июня он объявил о запуске регионального кэшбэка из средств областного бюджета на компенсацию стоимости путевок в местные детские оздоровительные лагеря.

- Эта мера направлена на обеспечение максимального охвата детей нашей области организованным отдыхом и оздоровлением, - пояснил Владимир Сипягин. - Президент России дал нам добрый пример, которому мы последовали. Глава государства усилил всестороннюю поддержку населения в ковидный год и сейчас обращает внимание на то, что людям надо помочь оправиться от пережитого. Для многих родителей, особенно если ребенок в семье не один, оплата стоимости путевки в лагерь - неподъемная статья в бюджете. Поэтому данное решение обосновано и позволит сделать отдых доступным для всех детей региона.

Чтобы компенсировать на 90 процентов затраты родителей на путевки в загородные оздоровительные лагеря, из областных средств направлены дополнительно к ранее выделенным средствам более 26 миллионов рублей для частичной оплаты 12,5 тысячи путевок. Таким образом, владимирский региональный кэшбэк − это путевка в лагерь за 10 процентов от ее стоимости.

Фото: Администрация Владимирской области
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Кроме того, правительство России утвердило правила частичной компенсации затрат на путевки в детские лагеря, купленные до 25 мая: за них родителям будет возвращена половина их стоимости, но не более 20 тысяч рублей. Чтобы получить кэшбэк, нужно отправить заявление через портал Госуслуг с 15 июня по 20 октября, но не ранее окончания отдыха ребенка.

По данным областного департамента образования, в настоящее время к всероссийской программе детского туристического кэшбэка присоединились семь оздоровительных организаций Владимирской области: "Казачок" в Петушинском районе, "Олимп" в Собинском, "Озерный" и "Белый городок" в Муромском, "Искатель" и "Березка" в Ковровском, "Солнечная поляна" в Меленковском районе. Еще девять лагерей направили документы для вхождения в программу.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

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