Власти Москвы заявили о необходимости ревакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости провести повторную вакцинацию от коронавируса тем, у кого закончились антитела. Об этом глава города написал в своем блоге.

"Людям, которые уже прошли вакцинацию, не делают повторную прививку, даже если закончились антитела", - обозначил проблему Сергей Собянин. Сам глава города в порядке эксперимента прошел ревакцинацию спустя год после первой прививки.

Алгоритм понятен, уверен мэр. Если ранее была вакцинация "Спутником", то ревакцинироваться нужно этим же препаратом. "Сейчас начать ревакцинацию - жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии", - отметил Сергей Собянин.