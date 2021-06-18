Во Владимирской области детям запретили ходить в ТЦ без взрослых

Во Владимирской области с 21 июня вводятся новые коронавирусные ограничения.

С этого дня в регионе запрещается проведение досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. Их можно проводить только на открытом воздухе и при условии, что участники имеют сертификаты о сделанной прививке или свежий отрицательный тест на COVID-19.

В учреждениях культуры залы должны будут заполняться максимум на 75 процентов, на спортивных объектах должно быть занято не более 50 процентов зрительских мест. Групповое посещение музеев будет возможно только, если в группе до 30 человек, и она прибыла на одном автобусе. В сборной экскурсионной группе должно быть не больше 10 человек.

Работодателям рекомендовано перевести не меньше 30 процентов работников на дистанционную работу, в кафе, ресторанах, детских игровых комнатах ТЦ посетителей одновременно должно быть не больше 50 процентов от вместимости.

Кроме того, до 4 июля детям и подросткам до 16 лет запрещается без взрослых посещать ТЦ. До этой же даты организации общепита могут проводить дискотеки, танцевальные программы и конкурсы только при наличии у посетителей документов о сделанных прививках и отрицательных тестах ПЦР (срок действия - не больше трех дней).