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18.06.2021 07:27
Рубрика: Власть

Корабли и авиация ТОФ отразили "воздушную атаку"

Текст: Вадим Иванский

В Тихом океане экипажи кораблей Тихоокеанского флота вместе с самолетами и вертолетами отработали ряд задач по отражению воздушной атаки и провели тренировки сил по противовоздушной обороне в рамках учений, которые сейчас проходят, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны.

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Во время этих тренировок проверялась надежность противовоздушной обороны отрядов кораблей. Кроме того, боевые корабли отрабатывали навыки поиска подводных лодок условного противника. Для этого были задействованы корабельные гидроакустические средства и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ, базирующихся на фрегате "Маршал Шапошников", БПК "Адмирал Пантелеев" и трех корветах Тихоокеанского флота.

О начале масштабных учений в Тихом океане стало известно 10 июня. В них участвуют 20 надводных кораблей, около 20 самолетов и вертолетов, подводные лодки и суда обеспечения. Подобные по масштабу маневры не проводились с советских времен.

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