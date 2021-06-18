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Рубрика: Происшествия

Паводок в Забайкалье подтопил жилые дома и разрушил мосты

Текст: Дина Непомнящая

На семь населенных пунктов Забайкальского края обрушился паводок. Подтоплены 35 жилых домов и 44 приусадебных участка, разрушены семь деревянных мостов, частично подтоплены четыре участка автодорог, нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами. Согласно информации регионального главка МЧС, наиболее обильные осадки прошли в Газимуро-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шелопугинском и Балейском районах.

Паводок подтопил три населенных пункта в Хабаровском крае

Так, на региональной автодороге между селом Шелопугино и городом Сретенском обрушились сразу два моста.

"Один из них находится на 290-м километре дороги возле села Некрасово, другой - на 330-м километре перед районным центром. Сейчас добраться до Сретенского района по этой дороге из Шелопугинского и Газ-Заводского районов невозможно, движение перекрыто", - рассказал и.о. руководителя краевого минстроя Сергей Кривощеков.

Проезд транспорта затруднен на 59-м километре трассы Шелопугино-Балей возле села Унда Балейского района. Движение ограничили также на 354-м, 369-м и 374-м километрах дороги от Шелопугино в сторону Газимуро-Заводского района. Жителям рекомендовали временно отказаться от поездок в Шелопугинский район.

Сложная ситуация в Шилкинском и Газимуро-Заводском районах. Там работают аэромобильные группировки МЧС. Специалисты готовы в любой момент оказать адресную помощь населению.

Всего в районах края к ликвидации последствий паводка привлекли 151 человека и 35 единиц техники, в том числе 67 сотрудников МЧС и 14 единиц техники министерства.

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