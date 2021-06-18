В ЕАО двух полицейских осудили за пытки над задержанными

Суд Биробиджана вынес обвинительный приговор бывшим полицейским за превышение должностных полномочий с применением специальных средств и насилия (пункты "а, б" части третьей статьи 286 УК РФ).

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры ЕАО, стражи порядка в спецприемнике пытали и били двоих задержанных, используя при этом наручники.

Подсудимые вину не признали, однако собранных следствием доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора, отметили в прокуратуре.

В итоге суд отправил одного в колонию на пять лет, а второму назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Также с них взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вредя потерпевшим.