В Якутске выявлены хищения при ремонте дорог

В Якутске правоохранительные органы выявили факты хищения средств при исполнении муниципальных контрактов по ремонту улично-дорожной сети в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

"В ходе реализации комплекса оперативных мероприятий установлено, что руководитель одной из подрядных организаций в период с 2019 по 2020 год заключал муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети на территории города Якутск в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Оперативники выяснили, что стоимость работ, указанных в справках и актах о приемке выполненных работ по одиннадцати муниципальным контрактам, существенно завышена", - сообщила в пятницу пресс-служба МВД Якутии.

По предварительным оценкам, причиненный муниципалитету ущерб превысил десять миллионов рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.

Хищения были выявлены в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии, МУ МВД России "Якутское", прокуратуры Якутска, а также регионального управления ГИБДД при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Двумя днями ранее в подведомственных мэрии Якутска учреждениях, связанных с исполнением контрактов по нацпроекту, прошли обыски.