В Магаданской области обнаружили коронавирус в детском лагере

У одной из воспитанниц детского летнего лагеря "Северный Артек" в Магаданской области выявили вирус COVID-19. Девочку и ее соседок по комнате направили в инфекционный госпиталь. Пять детей изолировали, а еще девятерых родители решили забрать домой.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Сергей Носов, перед началом работы все сотрудники лагеря сдавали анализы и прошли вакцинацию от коронавируса. Но для детей прохождение этих процедур не было обязательным.

"Поручил, со следующей смены организовать ПЦР-тестирование для всех ребят перед лагерем. Расходы возьмет на себя область", - пообещал Носов.