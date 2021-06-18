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18.06.2021 05:11
Рубрика: Общество

В Магаданской области обнаружили коронавирус в детском лагере

Текст: Дина Непомнящая

У одной из воспитанниц детского летнего лагеря "Северный Артек" в Магаданской области выявили вирус COVID-19. Девочку и ее соседок по комнате направили в инфекционный госпиталь. Пять детей изолировали, а еще девятерых родители решили забрать домой.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Сергей Носов, перед началом работы все сотрудники лагеря сдавали анализы и прошли вакцинацию от коронавируса. Но для детей прохождение этих процедур не было обязательным.

"Поручил, со следующей смены организовать ПЦР-тестирование для всех ребят перед лагерем. Расходы возьмет на себя область", - пообещал Носов.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Пандемия коронавируса COVID-19

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