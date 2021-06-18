В Приамурье автомобиль с вахтовиками перевернулся при переезде ручья

Вахтовый автомобиль опрокинулся в пятницу при попытке пересечения ручья в Приамурье, четыре человека пропали.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МО МВД России "Тындинский" в 13.40 по местному времени. Автомобиль "Урал" перевернулся при переезде вброд ручья Хайнхаан на седьмом километре автодороги Олекма - Хани.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Сергея Чебарева, машиной управлял мужчина 1961 года рождения. В автомобиле находились восемь человек.

- В настоящее время четверо граждан считаются пропавшими без вести, в том числе и водитель автомобиля, - сказал Чебарев.

Он добавил, что инцидент произошел в труднодоступном месте. Ведется поиск пропавших.