В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков

В Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах Забайкальского края, а также на территории садового товарищества "Автобаза Связи", дачного товарищества "Ручеек" и автомобильной дороги Ивановка - Застепь Читы ввели режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято в связи со сложной паводковой обстановкой на этих территориях.

Напомним, в регионе уже подтоплены несколько десятков жилых домов и приусадебных участков, разрушено семь деревянных мостов, нарушено транспортное сообщение. По поручению губернатора, в районы, где объявлен режим ЧС, направлена специальная комиссия под руководством зампреда правительства Андрея Гурулева.

Пресс-служба правительства Забайкалья сообщает, что главам населенных пунктов, где наблюдается подъем уровня воды в реках, поручено направить все силы на ликвидацию последствий стихии и минимизацию ущерба. Так необходимо обследовать и, при необходимости, укрепить мосты, очистить водопропускные устройства, защитить жилые дома, обеспечив своевременную откачку воды из подвалов.

Поручения о проведении противопаводковых мероприятий дали всем министерствам и ведомствам края. Региональный главк МЧС до 22 июня должен обеспечить доставку продуктов питания и товаров первой необходимости в пострадавшие районы, а также направить оперативную группу в зону возможного подтопления. Министерству ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи поручено подготовить перечень объектов, которые пострадали от воздействия стихии и в кратчайшие сроки заняться их восстановлением. Роспотребнадзор во время действия ЧС будет держать под особым контролем качество питьевой воды.