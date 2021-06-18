Жители Хабаровского края получат квартиру за тройняшек

В Хабаровском крае начнут выдавать квартиры женщинам, ставшим мамами тройняшек. Такое решение принял врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

"Мамы, родившие тройню (или даже больше детей одновременно) теперь будут обеспечиваться жильем за счет краевого бюджета! Постановление об этом я подписал буквально вчера", - сообщил Дегтярев в своем Telegram-канале

Первая мама тройняшек уже стала обладательницей гарантийного письма на покупку квартиры. Его глава края вручил женщине, навестив ее в краевом перинатальном центре, где она сейчас находится со своими новорожденными дочками.