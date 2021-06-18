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18.06.2021 17:25

Названы муниципалитеты-получатели грантов главы Чувашии

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии объявили муниципальные районы и города, ставшие победителями конкурса на присуждение грантов главы республики по итогам 2020 года.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Распоряжение об этом подписал Олег Николаев. По его словам, республика продолжит поддерживать муниципалитеты, администрации которых продемонстрируют эффективность своей работы.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Чувашия располагает широкими возможностями формирования имиджа преуспевающего и современного региона, в том числе путем изменения облика и общественной атмосферы, модернизации общественных пространств в муниципалитетах. При этом многое зависит от эффективной работы районных и городских администраций, от их умения привлекать инвестиции, стимулировать предпринимательскую активность на территории. Правительство республики и дальше будет поддерживать лучшие практики в этом направлении и помогать муниципалитетам дополнительными средствами, в том числе грантами, - отметил глава региона.

Победители определялись по целому ряду показателей, в числе которых, например, объем привлеченных инвестиций, число улучшивших жилищные условия семей, количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. В результате традиционно получателями грантов стали пять муниципалитетов. Первое место занял Цивильский район, который получит 12 миллионов рублей. "Серебро" и 10,5 миллиона рублей за Вурнарским районом. На третьем месте расположился Моргаушский район, его грант составит 9 миллионов рублей, на четвертом - Красноармейский район, которому выделят 6 миллионов рублей. Среди городских округов наилучшие показатели продемонстрировал Новочебоксарск, город получит 12,5 миллиона рублей.

Как пояснили в администрации главы Чувашии, ежегодная оценка проводится, чтобы стимулировать привлечение инвестиций в основной капитал и развитие экономического потенциала территорий.

Полученные гранты муниципалитеты могут направить на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – территория комфорта

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