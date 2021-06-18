Названы муниципалитеты-получатели грантов главы Чувашии

В Чувашии объявили муниципальные районы и города, ставшие победителями конкурса на присуждение грантов главы республики по итогам 2020 года.

Распоряжение об этом подписал Олег Николаев. По его словам, республика продолжит поддерживать муниципалитеты, администрации которых продемонстрируют эффективность своей работы.

- Чувашия располагает широкими возможностями формирования имиджа преуспевающего и современного региона, в том числе путем изменения облика и общественной атмосферы, модернизации общественных пространств в муниципалитетах. При этом многое зависит от эффективной работы районных и городских администраций, от их умения привлекать инвестиции, стимулировать предпринимательскую активность на территории. Правительство республики и дальше будет поддерживать лучшие практики в этом направлении и помогать муниципалитетам дополнительными средствами, в том числе грантами, - отметил глава региона.

Победители определялись по целому ряду показателей, в числе которых, например, объем привлеченных инвестиций, число улучшивших жилищные условия семей, количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. В результате традиционно получателями грантов стали пять муниципалитетов. Первое место занял Цивильский район, который получит 12 миллионов рублей. "Серебро" и 10,5 миллиона рублей за Вурнарским районом. На третьем месте расположился Моргаушский район, его грант составит 9 миллионов рублей, на четвертом - Красноармейский район, которому выделят 6 миллионов рублей. Среди городских округов наилучшие показатели продемонстрировал Новочебоксарск, город получит 12,5 миллиона рублей.

Как пояснили в администрации главы Чувашии, ежегодная оценка проводится, чтобы стимулировать привлечение инвестиций в основной капитал и развитие экономического потенциала территорий.

Полученные гранты муниципалитеты могут направить на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.