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18.06.2021 22:23
Рубрика: Культура

Декорации -город, сцена-вагон

Необычный театральный трамвай появился в Казани
Текст: Олег Платонов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Вместо декораций - виды из окна, вместо живых актеров - голоса в наушниках. Аудиоспектакль-променад нельзя назвать развлечением. Это, скорее, драматическое действие.
Пассажиры отправляются в путешествие по ночному городу, а экскурсовод рассказывает о малоизвестных фактах из истории Казани. Фото: Рамис Назмиев Пассажиры отправляются в путешествие по ночному городу, а экскурсовод рассказывает о малоизвестных фактах из истории Казани. Фото: Рамис Назмиев
Пассажиры отправляются в путешествие по ночному городу, а экскурсовод рассказывает о малоизвестных фактах из истории Казани. Фото: Рамис Назмиев

Казанский кольцевой трамвайный маршрут - самый длинный в России. Его протяженность - 32 километра, время проезда в дневное время - 2 часа 10 минут. Чтобы избежать плотного трафика и пробок, представление решили начинать в 23.00.

Эксперт рассказал, может ли трамвай стать альтернативой метро

По пустым проспектам трамвай может проехать по маршруту за полтора часа. После того как зрителям выдадут наушники и они усядутся по своим местам, свет в салоне вагона гаснет, становится темно, как в зрительном зале. Пассажиры отправляются в путешествие по ночному городу, а экскурсовод рассказывает о малоизвестных фактах из истории столицы Татарстана. В какой-то момент в наушниках возникают помехи, и в повествование врывается герой спектакля Александр Белов: "Короче, я тут застрял, и мне нужна помощь. Этот трамвай - он не здесь и не сейчас. Вы же меня не видите, а я летаю тут между вами..."

Эти две истории идут параллельно друг с другом. Экскурсовод повествует об интересных особенностях столицы Татарстана, а Александр Белов рассказывает о своей жизни. А поскольку трамвай идет в том числе и по непарадным районам города, то и история эта тоже непарадная. При этом у зрителя, как и у главного героя, на протяжении полутора часов нет возможности покинуть транспортное средство. Декорациями спектакля становятся реальные виды Казани, которые зрители видят по ходу движения. Водитель трамвая Лиля Горшкова такое же действующее лицо спектакля: в зависимости от повествования она может либо прибавить скорость, либо, наоборот, притормозить, чтобы зритель мог лучше прочувствовать содержание.

- История Александра цепляет, - говорит автор пьесы Зоя Рутер. - Когда мы с вами ездим по городу и слышим обрывки голосов, у нас это вызывает определенные эмоции. Здесь же калейдоскоп воспоминаний, который распределен по данному маршруту. И каждый раз мы сталкиваемся с новой гранью этого героя. Начинаешь ему сопереживать, иногда он раздражает тебя, и ты споришь с ним внутри себя. И здесь огромную роль играет сама атмосфера .

За счет такого необычного формата получается погружение в город через судьбу конкретного молодого человека. Автор как будто специально расставил якорьки, на которые попадается зритель. Билеты на лето в кассе казанского ТЮЗа уже не купить.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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