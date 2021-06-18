Самарский регоператор совместно с дайверами очистил акваторию Волги

На днях самарский региональный оператор ЭкоСтройРесурс провел совместную акцию с клубом дайверов, очистив от мусора акваторию Волги в районе спуска Барбошина поляна в Самаре. Акций по очистке берегов рек регоператор провел уже немало, а вот волжское дно его сотрудники "прибрали" впервые. И теперь есть желание сделать такой субботник традиционным.

Для сохранения и оздоровления Волги в Самарской области по нацпроекту "Экология" реализуются федеральные программы "Оздоровление Волги" и "Сохранение уникальных водных ресурсов". Сегодня Волга испытывает чрезвычайно сильную антропогенную нагрузку - в нее попадает 38 процентов всех российских стоков. Для спасения реки в области к 2025 году построят или реконструируют 29 очистных сооружений, четыре первые объекта уже сданы. И уже удалось на 16% снизить объемы неочищенных стоков, загрязняющих акваторию реки.

Программа рассчитана на годы вперед и обойдется казне в 52 миллиарда рублей, но помочь Волге может каждый уже сейчас. Так, сообщество дайверов из Самары "Dive Zone Club" не только занимается любимым делом - погружением, но и заботится об экосистеме реки. Пляж в районе Барбошиной поляны, где проходят тренировки для новичков, они взяли под свое шефство несколько лет назад.

- Еще при первых погружениях в 2017 году картина была пугающей. Все дно было усыпано мусором. Плавать среди всего этого было неприятно. А представьте, каково жить в такой среде речным обитателям. Поэтому мы и начали проводить уборки под водой, - пояснил руководитель дайв-клуба Александр Красавин.

В "Dive Zone Club" - порядка 50 человек. Водолазы регулярно проводят акции по очистке водоемов. В Самаре есть сразу несколько спусков на Волге, где они систематически очищают акваторию - на пляже у самарской Ладьи, в районе Полевого спуска, на Барбошиной поляне. Выезжают на уборку рек и водоемов и на территории области.

На этот раз экодозор дайверов приехал на пляж Барбошина поляна, чтобы очистить дно под водой. И впервые к ним присоединились сотрудники регионального оператора ЭкоСтройРесурс. Дайверы собирали мусор в сетки, а специалисты перехватывали их из рук водолазов и сортировали на фракции. Чаще всего под водой попадались пластиковые бутылки, пакеты, осколки стекла и шины. Металл, пластик, стекло, резина - все, что подняли со дна, раскладывали отдельно.

- Каждый из нашей команды почувствовал себя героем фильма "Пираты карибского моря". Поросшие ракушками бутылки и металл напоминали декорации к фильму. Но хотелось поскорее освободить любимую Волгу от этого мусора, - поделилась впечатлениями руководитель аппарата ЭкоСтройРесурс Светлана Кулиева.

Она также рассказала, что регоператор с ранней весны до глубокой осени проводит экосубботники. Организует сам, оказывает поддержку волонтерам и экоактивистам, присоединяясь к их проектам. Но обычно акции проходят в парках, на территории заповедных мест, в лесных и прибрежных зонах. А вот к уборке под водой регоператор приобщился впервые. И теперь у его сотрудников есть большое желание сделать такие подводные субботники традиционными. Ведь протяженность Волги на территории области составляет 340 километров и помощь реке нужна везде.

Часто под водой встречается специально затопленный мусор, с горечью рассказал дайвер Кирилл Федосов. Получается, что некоторые выбрасывают его в воду намеренно. Конечно, дайверы стараются поднимать его на сушу. Но важно, чтобы общество все-таки пришло к осознанному отношению к экологии, призывают участники этой необычной акции. Только так - всем вместе - можно действительно сохранить одну из крупнейших рек мира Волгу (ее протяженность - 3600 километров).