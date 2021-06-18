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18.06.2021 21:59
Рубрика: Экономика

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Самозанятые могут оформить микрозайм до пятисот тысяч рублей
Текст: Анна Шепелева (Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(84841)
Самозанятым самарцам впервые стали доступны микрозаймы Гарантийного фонда региона. При чем для тех, кто работает в моногородах, ставка будет в два раза ниже. Взять в долг на раскрутку своего дела можно от 100 до 500 тысяч рублей. Деньги дадут на срок до двух лет. Ставка более чем льготная - 5,5 процента годовых.

- Важно, что для самозанятых, работающих на территории моногородов Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск, предусмотрена пониженная ставка - 2,75 процента годовых, - уточнил министр экономразвития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

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Он также отметил, что льготный займ можно направить как на погашение ранее взятых банковских кредитов, так и на приобретение, модернизацию оборудования или другого имущества, которое необходимо вышедшему "из тени" микропредпринимателю.

Предполагается соблюдение некоторых условий: самозанятый должен быть официально зарегистрирован не менее трех месяцев. Также он должен предоставить в залог Фонду имущество, стоимость которого - не менее 50 процентов от суммы микрозайма. Гарантией может быть и оборудование, которое самозанятый только купит на взятые средства.

По мнению самарчанки Екатерины Грузис, запустившей в этом году бизнес по изготовлению пряников-открыток, микрозайм поможет самозанятым как начать свое дело, так и перевести его на новый уровень. Сейчас в Самарской области более 57 тысяч самозанятых.

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