В Башкирии ввели ограничения для непривитых от COVID-19 жителей

Власти Башкирии приняли решение ужесточить меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции и ввели целый ряд ограничений для не вакцинированных. Соответствующие изменения в указ о повышенной готовности подписал глава РБ Радий Хабиров.

В соответствии с указом главы РБ, до 2 июля 2021 года все жители и гости Башкирии, включая иностранцев, должны воздержаться от посещения мест массового скопления людей, включая площади, парки, скверы и аллеи.

Кроме того, с 22 июня чтобы посетить музей, библиотеку, кинотеатр, дом культуры, выставку или ночную дискотеку необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сертификат или справку о вакцинации против COVID-2019 (можно показать в электронном виде с портала Госуслуг). Либо документ о медотводе.

С 29 июня это требование распространится и на рестораны и кафе, где более 10 посадочных мест, а также сферу услуг. То есть сертификат либо справки придется взять и к парикмахеру, и к массажисту, и в баню, и фитнес-клубы, и бассейны, и в санатории. Кроме того, сертификат понадобится для междугородних поездок на автобусе и на поезде "Орлан".

Кроме того, прием документов в учебные заведения, вступительные экзамены и апелляции будут проходить только в дистанционном режиме. В очной форме разрешат поступать только ребятам младше 18 лет и тем, кто имеет справку (сертификат) о прохождении вакцинации, наличии противопоказаний к прививке или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР.

- У нас нет задачи разделить людей на вакцинированных и не вакцинированных. Речь идет о добровольном выборе каждого жителя республики. Перед нами задача - минимизировать распространение вируса и число коллективных заражений. Будем рекомендовать гражданам пройти вакцинацию, получить защиту, и тогда они смогут более свободно перемещаться, - подчеркнул министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Также он отметил, что массовые мероприятия отменяться не будут, в том числе Фольклориада, куда все участники приедут со справками о прививках и будут проходить ПЦР-тесты.

По словам Максима Забелина, сейчас в регионе отмечается подъем уровня заболеваемости, в том числе и среди детей в возрасте до 14 лет. По данным на 18 июня, в республике уже зарегистрировано почти 40 тысяч случаев заражения коронавирусом. Прирост за сутки - 109 подтвержденных диагнозов - это максимальный показатель с апреля 2021 года. Почти 1,4 тысячи человек проходят лечение, а 556 человек умерло. Медики готовятся к худшему, мобилизуют силы и открывают дополнительные койки в больницах республики.

Эксперты уверены: предотвратить очередную волну коронавируса может только массовая вакцинация. Ее уже прошли более 400 тысяч жителей республики. При этом процент побочных эффектов составляет менее 0,5 процента.