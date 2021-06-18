Новости

В Москве мужчина умер в фитнес-клубе 17:47
В России упал спрос на наличную иностранную валюту 17:37
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины 17:30
Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции 17:20
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ 17:20
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу 17:16
Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок 17:07
Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины 17:07
Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье 17:04
В Ростуризме назвали необходимые удобства на пляжах 17:02
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте 16:56
Столичные власти разъяснили, как будут работать "бесковидные" рестораны 16:32
Москалькова направит в МИД список осужденных в США россиян для обмена 16:25
Назван основной распространитель "индийского" штамма COVID-19 16:17
СК отправил в суд одно из самых громких дел о "таганской" банде 16:17
Минпромторг: Нехватка автокомпонентов подстегнет спрос на аналоги из РФ 16:13
Собянин: История с коронавирусом начинается заново 16:13
Часы Hublot Big Bang One Click Marc Ferrero Ceramic Blue созданы специально для России 15:52
В РФ предложили повысить возраст покупки газового и сигнального оружия 15:45
Актриса Ирина Мирошниченко госпитализирована с вирусной пневмонией 15:40
Трехминутный фильм из России покажут в Каннах 15:33
Жителю Татарстана предъявили обвинение в истязании жены и детей 15:30
Собянин рассказал, сколько москвичей сделали прививку от COVID-19 15:18
На съезде "ЕР" Путин обозначит ключевые направления деятельности партии 15:16
Путин на Совбезе обсудит результаты встречи с Байденом в Женеве 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
18.06.2021 17:42

В Чувашии изменят программу по развитию мелиорации сельхозземель

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии будут внесены изменения в подпрограмму "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" по противоэрозионной защите земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее поручение на совещании в Доме правительства дал глава республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

О проблемах ликвидации существующего вреда окружающей среде, уменьшения уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов и почв, утилизации и переработки отходов шла также речь на прошедшем в Самаре выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ. В ходе своего выступления Олег Николаев отметил, что сегодня особого внимания требуют гидротехнические сооружения (ГТС), предназначенные в том числе и для противоэрозийной борьбы.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
В Чувашии раньше срока внедрят региональный экспортный стандарт

- К сожалению, последние 30 лет эта тема была заброшена и гидротехнические сооружения, которые функционировали, а их по всей республике более пятисот, зачастую находятся в плачевном состоянии. Буквально в этом году мы провели документальную ревизию всех этих сооружений и работаем в рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности", - сказал глава Чувашии.

В ходе проведенной минприроды республики ревизии были выявлены 554 гидротехнических сооружения, из них 150 зарегистрированы в муниципальной собственности, 55 - не имеют владельцев и состоят на учете в Росреестре. При этом 80 процентов ГТС эксплуатируются без ремонта и реконструкции 30 и более лет. Техническое состояние 231 ГТС оценивается как неудовлетворительное.

Николаев призвал федеральных коллег внести изменения в правительственные программы по противоэрозийной защите сельхозземель, либо же разработать отдельную программу с комплексным подходом по защите земель и безопасному функционированию гидротехнических сооружений.

К слову, Глава Чувашии распорядился в кратчайшие сроки выделить средства на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Николаев: Работа в сельской местности может быть прибыльной

Кроме того, в ходе совещания Николаев заявил, что в республике ведется большая работа по всем направлениям национального проекта "Экология". Только в рамках проекта "Оздоровление Волги" в 2021 году в Чувашии планируется строительство и реконструкция пяти объектов с привлечением субсидий из федерального бюджета в объеме свыше 627 миллионов рублей. Результатом должно стать трехкратное сокращение доли отводимых в Волгу загрязненных вод к концу 2024 года. Он также заверил, что республика будет стремиться к стопроцентной доле сточных вод, очищенных до нормативных значений.

Принимавший участие в совещании полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сообщил, что во всех регионах округа обеспечен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходам, введен в эксплуатацию ряд объектов по их обработке и утилизации. Кроме того, были модернизированы и возведены новые объекты системы водоснабжения и водоотведения, проведена расчистка русел рек протяженностью почти 19 километров и улучшены экологические условия проживания более 150 тысяч человек вблизи данных водных объектов. В сфере лесного хозяйства идет активное обновление технической базы: закуплено более 4,5 тысячи единиц специализированной техники и оборудования.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Минздрав назвал сроки иммунитета у переболевших COVID-19
Попова заявила о крайне сложной ситуации с COVID-19 в крупных городах
В Госдуме сообщили о доработке отклоненного Путиным проекта о фейках
В Москве из-за коронавируса введены новые правила плановой медпомощи