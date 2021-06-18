В Чувашии будут внесены изменения в подпрограмму "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" по противоэрозионной защите земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующее поручение на совещании в Доме правительства дал глава республики Олег Николаев.

О проблемах ликвидации существующего вреда окружающей среде, уменьшения уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов и почв, утилизации и переработки отходов шла также речь на прошедшем в Самаре выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ. В ходе своего выступления Олег Николаев отметил, что сегодня особого внимания требуют гидротехнические сооружения (ГТС), предназначенные в том числе и для противоэрозийной борьбы.

- К сожалению, последние 30 лет эта тема была заброшена и гидротехнические сооружения, которые функционировали, а их по всей республике более пятисот, зачастую находятся в плачевном состоянии. Буквально в этом году мы провели документальную ревизию всех этих сооружений и работаем в рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности", - сказал глава Чувашии.

В ходе проведенной минприроды республики ревизии были выявлены 554 гидротехнических сооружения, из них 150 зарегистрированы в муниципальной собственности, 55 - не имеют владельцев и состоят на учете в Росреестре. При этом 80 процентов ГТС эксплуатируются без ремонта и реконструкции 30 и более лет. Техническое состояние 231 ГТС оценивается как неудовлетворительное.

Николаев призвал федеральных коллег внести изменения в правительственные программы по противоэрозийной защите сельхозземель, либо же разработать отдельную программу с комплексным подходом по защите земель и безопасному функционированию гидротехнических сооружений.

К слову, Глава Чувашии распорядился в кратчайшие сроки выделить средства на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Кроме того, в ходе совещания Николаев заявил, что в республике ведется большая работа по всем направлениям национального проекта "Экология". Только в рамках проекта "Оздоровление Волги" в 2021 году в Чувашии планируется строительство и реконструкция пяти объектов с привлечением субсидий из федерального бюджета в объеме свыше 627 миллионов рублей. Результатом должно стать трехкратное сокращение доли отводимых в Волгу загрязненных вод к концу 2024 года. Он также заверил, что республика будет стремиться к стопроцентной доле сточных вод, очищенных до нормативных значений.

Принимавший участие в совещании полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сообщил, что во всех регионах округа обеспечен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходам, введен в эксплуатацию ряд объектов по их обработке и утилизации. Кроме того, были модернизированы и возведены новые объекты системы водоснабжения и водоотведения, проведена расчистка русел рек протяженностью почти 19 километров и улучшены экологические условия проживания более 150 тысяч человек вблизи данных водных объектов. В сфере лесного хозяйства идет активное обновление технической базы: закуплено более 4,5 тысячи единиц специализированной техники и оборудования.