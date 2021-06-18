В РФ предложили повысить возраст покупки газового и сигнального оружия

В России предлагают повысить возраст приобретения газового, спортивного и сигнального оружия с 18 до 21 года. Соответствующий законопроект в Госдуму внесли члены Госсовета Татарстана.

Такое же ограничение предлагается ввести и для холодного клинкового оружия, которое предназначено для ношения с национальными костюмами или казачьей формой.

В среду, 16 июня, в России были введены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Госдума приняла соответствующий закон. Одна из его норм повышает возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года.