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18.06.2021 16:46
Рубрика: Экономика

Узнаваемая Самара

В городе на Волге возведут новые туристические объекты
Текст: Наталья Саванкова (Самара)
Самарская область привлекла за 2020 год около 1,7 миллиона туристов, что на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Увеличились и расходы туристов. По сравнению с 2019 годом они выросли почти на 30 процентов и составили 8,3 миллиарда рублей. В предыдущие годы в среднем турист проводил в гостиницах Самары три дня, сейчас уже задерживается на неделю.
Отель Lotte, построенный "Kорпорацией Кошелев" к Чемпионату мира по футболу, стал визитной карточкой Самары. Фото: пресс-служба "Корпорации Кошелев" Отель Lotte, построенный "Kорпорацией Кошелев" к Чемпионату мира по футболу, стал визитной карточкой Самары. Фото: пресс-служба "Корпорации Кошелев"
Отель Lotte, построенный "Kорпорацией Кошелев" к Чемпионату мира по футболу, стал визитной карточкой Самары. Фото: пресс-служба "Корпорации Кошелев"

Интерес путешественников к региону растет, а значит, необходимы новые туристические объекты. Одна из крупнейших многопрофильных строительных компаний России - "Корпорация Кошелев", получила разрешение на использование земельного участка на 2-й дачной просеке Самары под туристическое обслуживание. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Как пояснили в строительной компании, планируется возведение апарт-отеля, который будет состоять из главного корпуса на 120 номеров и восьми коттеджей на 36 мест. Также предусмотрено строительство ресторана на 500 мест, бассейна, конференц-зала, развлекательного центра и спортивных площадок. Площадь выделенного земельного участка составляет 22 тысячи квадратных метров. На прилегающей к отелю территории будут обустроены пляжная зона, сооружения для водных видов спорта и активного отдыха, причалы для лодок и яхт. При необходимости будут проведены работы и по укреплению береговой линии.

"Это хорошая новость и для нас как инвестора, и, конечно, для региона. Мы уверены, что новый отель станет еще одним интересным и привлекательным местом, который вызовет интерес у гостей Самары. Мы видим, с каким вниманием относятся к развитию сферы гостеприимства губернатор Дмитрий Азаров, правительство Самарской области и потому уверены в успехе нашего проекта", - говорит Владимир Кошелев, председатель совета директоров "Корпорации Кошелев".

Второй масштабный проект, который реализует "Корпорация Кошелев", - строительство конгресс-центра "Самара", многофункционального пространства с современным, высокотехнологичным концертным залом на 2500 мест. Он будет расположен рядом с пятизвездочным отелем Lotte, который "Корпорация Кошелев" возвела к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Отель стал визитной карточкой Самары в дни мундиаля и одной из достопримечательностей региона.

Изысканное и воздушное, за счет сплошного фронтального остекления, здание конгресс-центра будет состоять из двух главных блоков, в одном из которых разместится концертный зал, а в другом - многофункциональное пространство. На крыше появится парк под открытым небом с видовыми террасами, площадками для отдыха и детскими зонами на свежем воздухе. Конгресс-центр и отель Lotte соединят надземный и подземный переходы.

Новый облик города создается с использованием потенциала государственно-частного партнерства. Эффективность такого партнерства определяет чуткая реакция региональной власти на перспективные и нужные для региона проекты инвесторов. Очевидно, что отрасль гостеприимства может стать настоящим драйвером для региональной экономики в условиях растущего спроса на внутренний туризм.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара

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