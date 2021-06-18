Жителю Татарстана предъявили обвинение в истязании жены и детей

Жителю Татарстана предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям, связанным с издевательствами над детьми и супругой.

Как сообщили в прокуратуре РТ, 43-летний мужчина из поселка Осиново в течение восьми лет неоднократно насиловал падчерицу 1998 года рождения. При этом он избивал ее, а также уничтожил личные документы и ценные вещи.

Следователи также установили, что обвиняемый регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы 2000 года рождения и дочери 2004 года рождения. Ему также инкриминируется истязание дочери 2012 года рождения, сына 2008 года рождения и гражданской супруги.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании (части 2, 4 статьи 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (части 1,3,4 статьи 132 УК РФ), истязании (часть 2 статьи 117 УК РФ), а также об уничтожении официальных документов (часть 1 статья 325 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества (часть 1 статья 167 УК РФ).

Свою вину фигурант не признал, на время следствия он был заключен под стражу. Дело будет рассматриваться в городском суде Зеленодольска.