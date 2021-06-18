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18.06.2021 22:03
Рубрика: Культура

"Груша" в Сети

Знаменитый самарский бардовский фестиваль отменили
Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Столичный выпуск № 133(84841)
За две недели до старта фестиваль бардовской песни имени Валерия Грушина отменен. Об этом сообщил официальный сайт мероприятия: с 1 по 4 июля, когда должны были пройти концерты, поляна будет закрыта. Правда, сохраняется возможность, что концерты в мини-формате проведут в Самаре с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. А конкурс авторов - в сети Интернет.
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Решение об отмене "Груши" принято из-за ухудшения коронавирусной ситуации. И логично, что палаточная жизнь и общение людей "плечом к плечу" из разных уголков страны явно ее не улучшат. Тем более в самой Самарской области на сегодняшний день пока привиты менее 10 процентов населения. Поэтому власти организуют все больше круглосуточных и мобильных пунктов вакцинации. Один из них продолжает работу на фестивале "ВолгаФест".

Напомним, "живой" Грушинский фестиваль отменяется второй год подряд. В прошлом - выступления на Мастрюковских озерах не проводились тоже из-за угрозы распространения коронавируса, однако для любителей авторской песни были организованы онлайн-концерты на сайте "Груши" и в соцсетях.

Кстати

Отменен фестиваль "Дикая Мята" в Тульской области - буквально в ночь перед его открытием. В итоге организаторы понесли нешуточные убытки и намерены открыть сбор денег для спасения фестиваля, обратившись к его поклонникам. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в свою очередь извинился перед организаторами фестиваля за внезапный запрет на его проведение и пообещал им компенсировать часть потерь. По словам Алексея Дюмина, эпидемиологическая ситуация в регионе и соседних областях за последние два дня "кардинально поменялась" - резко возросло количество заболевших и госпитализированных. В прошлом году фестиваль "Дикая Мята" был также отменен из-за пандемии коронавируса.

Подготовила Елена Шулепова

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Пандемия коронавируса COVID-19

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