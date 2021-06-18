Робот Николай поможет сибирякам получить кешбэк за детские путевки

Программа детского туристического кешбэка в Новосибирской области набирает обороты: к ней присоединилось уже 36 лагерей региона. Соблюдение условий программы будет обеспечено строгим исполнением утвержденных федеральных правил и регулярной обратной связью с жителями региона - на вопросы жителей региона ответит Робот Николай и операторы региональной "Службы-122".

Соответствующие вопросы были рассмотрены в правительстве Новосибирской области под председательством вице-губернатора Сергея Нелюбова на заседании штаба по координации работы по реализации на территории региона программы возмещения части стоимости оплаченного турпродукта.

- Важный момент: в настоящее время определено, что возмещение стоимости путевки будет осуществляться в регионе по месту нахождения лагеря. Это требует от всех детских оздоровительных учреждений Новосибирской области серьезной работы. Уполномоченным органом определено региональное министерство труда и социального развития. Контроль за обращениями граждан по данной тематике будет вестись регулярно, - заявил Сергей Нелюбов.

По данным министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослава Фролова, к программе кешбэка в регионе присоединились 36 лагерей. Ожидается, что это число вырастет.

На вопросы о возмещении части затрат на путевки будет отвечать интеллектуальный голосовой Робот Николай и операторы единой региональной "Службы-122". Звонки от родителей на номер "122" принимает Робот Николай. В случае, если возникают нестандартные вопросы, он оперативно переведет звонок на оператора "Службы-122".

- Решение, реализованное нашим министерством во взаимодействии с региональным минтруда и соцразвития, направлено на упрощение процедуры получения компенсаций за путевки и повышение качества оказываемых услуг жителям Новосибирской области, - пояснил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Программа кешбэка на детские путевки стартовала 25 мая. Президент поручил правительству РФ и регионам обеспечить возврат 50 процентов стоимости путевок, приобретаемых в загородных лагерях, не только после 25 мая, но и за путевки, приобретенные в период с 1 января по 24 мая включительно. Лимит кешбэка - не более 20 тысяч рублей на одного ребенка. После оплаты путевки и получения услуги деньги автоматически вернутся на карточку "Мир", с которой была совершена покупка, в течении максимум пяти дней.

С подробной информацией о том, как получить выплату за детский лагерь, можно ознакомиться на сайте.