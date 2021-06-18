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18.06.2021 08:56
Рубрика: Происшествия

В Красноярске экс-министру экологии дали реальный срок вместо условного

Текст: Дмитрий Машуков

Суд пересмотрел приговор бывшему министру экологии и природных ресурсов Красноярского края Елене Вавиловой. Вместо трех лет условного лишения свободы экс-чиновница получила два года девять месяцев реального срока, сообщили сегодня в Красноярском краевом суде.

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Предыдущий вердикт прозвучал 24 марта в суде Центрального района. Обвиняемой в превышении должностных полномочий назначили наказание в виде трех лет лишения свободы и права занимать определенные должности в органах государственной власти, местного самоуправления.

17 июня краевой суд в апелляционной инстанции изменил вердикт. Срок наказания сокращен благодаря смягчающему обстоятельству - наличию у подсудимой маленького ребенка. Однако статья об условном осуждении, по мнению апелляционной инстанции, применена необоснованно. Бывшему министру правительства региона предстоит отбывать наказание в колонии.

Установлено, что чиновница совершила преступление ради достижения высоких показателей работы министерства. Она незаконно предоставила госпредприятию "Красноярсклес" участки насаждений под видом обеспечения государственных нужд, сообщала пресс-служба краевой прокуратуры. Позже лес был продан третьим лицам для заготовки древесины. Договоры аренды леса при этом не заключались. Полученные деньги пошли на финансирование предприятия. По данным надзорного ведомства, из-за действий министра и ее пособника (врио директора предприятия) государство потеряло около 70 тысяч кубометров древесины, а население региона оказалось ущемленным в праве пользования лесными угодьями.

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