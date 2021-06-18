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18.06.2021 11:42
Рубрика: Власть

В Новосибирске начали сооружать стойки пилона четвертого моста

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Возведение четвертого мостового перехода через реку Обь в Новосибирске ведется на всех площадках. Строители уже приступили к сооружению стоек пилона в виде буквы "Н".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 Работы проинспектировал министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский. Вместе с ним в выездной проверке участвовали сенатор Совета Федерации РФ Владимир Городецкий и замначальника управления регионального развития и реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства Денис Кирюхин.

Фото: Татьяна Кравченко
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Генеральный директор компании "ВИС" Руслан Семенов сообщил, к концу 2022 года планируется запустить техническое движение на мосту, весь объект будет сдан в 2023 году.

 - Региональный минтранс присутствует на объекте ежедневно. На текущий год объект обеспечен финансированием, в том числе средствами федерального бюджета в размере 10,5 миллиарда рублей, - отметил Анатолий Костылевский.

 Министр рассказал, что на сегодняшний момент подготовлено под строительство порядка 96 процентов территории. Работы ведутся на всех строительных площадках: идет сооружение эстакадной части в районе площади Энергетиков, тоннеля под железной дорогой, также строители устанавливают опору русловой части, выполняют надвижку пролетного строения, сооружают пилонную часть и ведут работы на Зыряновском путепроводе.

 Специалисты сообщили, что после того, как будет возведена конструкция пилона, будут установлены элементы вантовой системы, удерживающие пролетное строение длиной 229 метров над парком "Городское начало" и пролетное строение длиной 150 метров над транспортной развязкой на площади Будагова в правобережье.

 Четвертый (Центральный) мост в Новосибирске соединит площадь инженера Будагова с площадью Труда и пройдет параллельно существующему железнодорожному переходу. Помимо самого моста, предусмотрено создание нескольких путепроводов через городские трамвайные линии и железнодорожные линии Транссибирской магистрали, надземные пешеходные переходы. Общая протяженность сооружения превысит пять километров.

Справка "РГ"

На объекте полностью завершено строительство десяти промежуточных опор, смонтированы 182 буронабивные сваи, произведен монтаж свыше 2,6 тысячи тонн металлоконструкций пролетных строений. Длина уже собранной на берегу конструкции надвижки моста составила 159 метров.

 Общая стоимость строительства объекта на текущий момент составляет 37 миллиардов рублей, в том числе 8,2 миллиарда - средства концессионера, еще 26,2 миллиарда и 2,6 миллиарда рублей - средства федерального и областного бюджета, соответственно.

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