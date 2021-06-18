В рейтинге популярных мест для отдыха неожиданно сменился лидер

Спрос на путешествия по России изучили аналитики Сбера, опираясь на данные своих сервисов. Количество покупок авиационных и железнодорожных билетов в стране выросло в семь раз по сравнению с доковидным 2019 годом. По соотношению туристов и местного населения Горный Алтай обогнал черноморские курорты.

В исследовании использовали сведения об онлайн-платежах с помощью сервиса ЮKassa (им пользуется более половины посетителей Рунета) с 1 января по 31 мая 2021 и 2019 годов.

Долю приезжих в регионах вычислили на основе обезличенных данных о поисковых запросах пользователей геосервиса 2ГИС за 2019-2021 годы. Рейтинг "туристических" регионов составлен по данным за май 2021 года.

Итак, на сегодня в тройку лидеров по доле приезжих вошли Алтай, Ставропольский и Краснодарский края.

"Доля туристов от общего количества активных пользователей 2ГИС в республике Алтай составила 70 процентов, в Ставрополье - 61, на Кубани - 54. При этом в отдельных городах черноморского побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю. Например, в Сочи и Новороссийске это 67 и 69 процентов соответственно", - рассказал руководитель PR-службы 2ГИС Максим Бугаев.

В последнее время на Алтае все чаще отдыхают жители Москвы и Санкт-Петербурга, но большинство туристов по-прежнему едет из Барнаула и Новосибирска.

В Новороссийске много гостей из обеих столиц и Ростова-на-Дону. В Сочи большинство туристов - москвичи, петербуржцы, екатеринбуржцы и новосибирцы. На курортах Кавказских Минеральных Вод чаще всего можно встретить жителей Ставрополя, Москвы и Краснодара.

В топ-10 по доле туристов из регионов России также вошли Москва и Санкт-Петербург. Конечно, в столице много петербуржцев, а в Петербурге - москвичей. Самыми частыми гостями столицы из других городов стали жители Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода. А Северную Пальмиру любят посещать жители Екатеринбурга, Новосибирска и Архангельска.

По оценке 2ГИС, количество россиян, посетивших Москву и Петербург в мае 2021 года, было немногим больше, чем в мае 2019 года. Но в Петербурге доля гостей из других регионов страны в июне может значительно подрасти - город принимает футбольные матчи чемпионата Европы, в том числе несколько игр с участием сборной России.

Во Владимир и Суздаль чаще едут из Иваново, Москвы и Нижнего Новгорода, в Великий Новгород - из Москвы, Пскова и Санкт-Петербурга. В Туле много гостей из Воронежа, Калуги, Москвы, Рязани и Санкт-Петербурга; в Вологде - из Архангельска и Ярославля. В столице Татарстана чаще бывают жители Йошкар-Олы, Москвы, Набережных Челнов и Уфы.

За последние два года вырос интерес и к другим направлениям внутреннего туризма. В частности, в мае 2019 года в Калининграде доля гостей составляла 17 процентов, а в мае 2021 года - уже 23. Наибольший поток туристов в самый западный регион России идет из Екатеринбурга, Москвы и Новосибирска.

С начала года заметно увеличился спрос на авиа- и железнодорожные билеты. В сравнении с январем - маем 2019-го оборот платежей на онлайн-площадках, которые их продают, вырос в 14 раз, количество покупок - в семь. Средний чек вырос вдвое и составил 10 тысяч 917 рублей. Самый заметный прирост отмечен в Еврейской автономной области (15 тысяч 781 рубль). По росту среднего числа заказов на одного пользователя лидирует Кабардино-Балкария (показатель увеличился с полутора до трех).

"После локдауна россияне вновь стали активно путешествовать внутри страны. Летом спрос будет только расти. Возможно, здесь не последнюю роль сыграла удаленка. Сотрудники могут работать из любой точки, в том числе с российских курортов. К тому же внутри страны необязательно платить за перелеты - можно доехать до соседних регионов на машине или поезде", - пояснил генеральный директор сервиса ЮMoney Иван Глазачев.

Траты россиян на аренду автомобилей на онлайн-площадках, принимающих оплату через ЮKassa, увеличились в 1,7 раза, а вот количество заказов уменьшилось на 15 процентов. Средний чек при этом вырос двукратно - до 1875 рублей. Максимум зафиксирован в Омской области (11 тысяч 829 рублей). Число заказов на одного пользователя сильнее всего - впятеро - выросло в Ростовской области. В среднем один житель или гость этого региона с января по июнь 2021 года брал авто в аренду семь раз.

"Россияне вновь стали активно пользоваться услугами турагентств. С 1 января по 31 мая их оборот вырос в 1,8 раза, а число оплаченных туров - вдвое в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Средний чек снизился на 11 процентов и составил 15 тысяч 392 рубля. Самые дорогие туры покупают в республике Тыва - в среднем за 69 тысяч 360 рублей. Число заказов на одного пользователя больше всего выросло в Красноярском крае - с полутора до трех", - сообщил Иван Глазачев.

Для отелей пять месяцев этого года были значительно прибыльнее, чем в 2019 году. Обороты платежей у них выросли в 6,3 раза, число бронирований - в 4,8, средний чек - почти на треть, до 10 тысяч 474 рубля. По максимальному среднему чеку лидирует Республика Коми (110,2 тысячи рублей), а по среднему количеству заказов на одного пользователя - Удмуртия (рост с одного до шести!).

По данным за пять месяцев 2021 года, более половины россиян оплачивали туры, авиа- и железнодорожные билеты, а также аренду автомобилей со смартфонов, что на 28 процентов больше, чем в 2019 году. Среди методов оплаты большой популярностью пользовались Pay-платежи и банковские карты (рост в 4,9 и 3,1 раза соответственно). Онлайн-площадки, которые принимают платежи через ЮKassa, за указанный период выставили клиентам через электронную почту, SMS или мессенджеры в 1,6 раза больше счетов, чем в 2019-м.