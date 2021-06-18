В КЧР погиб турист при сплаве на катамаранах

В Карачаево-Черкесии перевернулись два катамарана во время сплава по Кубани, сообщил на своей странице в Instagram глава республики Рашид Темрезов.

Одного туриста нашли погибшим. Идут поиски еще одного. Всего в группе было 14 человек.

Отмечается, что туристы отправились на сплав в Карачаевском районе самостоятельно, не зарегистрировавшись при этом в МЧС.

12 человек выбрались сами. Их жизни ничего не угрожает. Некоторые из них доставлены в больницу в Карачаевске для обследования.

В поисках участвуют сотрудники МЧС и аварийно-спасательного отряда правительства КЧР, также присоединились местные жители. На месте дежурят кареты скорой помощи.

- Создан оперативный штаб, ситуацию держу на контроле. Искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сказал Темрезов. - Обращаюсь к жителям республики, к нашим гостям, туристам. Ради вашей безопасности, прошу вас обязательно регистрироваться в МЧС, если вы планируете свои маршруты, в том числе по горным рекам.