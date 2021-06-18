АПЛ "Князь Олег" завершила первый этап испытаний

Стратегический подводный ракетоносец "Князь Олег" вернулся в Северодвинск после первого выхода в море. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, на Севмаше не стали комментировать эту информацию.

Напомним, атомная подлодка вышла в море 30 мая для выполнения программы заводских ходовых испытаний.

Ранее сообщалось, что "Князь Олег" будет передан ВМФ России до конца 2021 года. Скорее всего, это произойдет осенью или в начале зимы, поскольку лодке предстоит завершить заводские и пройти государственные испытания - в том числе выстрелить баллистической ракетой "Булава" по полигону Кура на Камчатке. Корабль построен по модернизированному проекту "Борей-А".