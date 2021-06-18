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18.06.2021,  
10:35
Текст:  Антон Валагин

АПЛ "Князь Олег" завершила первый этап испытаний

Фото: Олег Кулешов/РИА Новости Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
Фото: Олег Кулешов/РИА Новости

Стратегический подводный ракетоносец "Князь Олег" вернулся в Северодвинск после первого выхода в море. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, на Севмаше не стали комментировать эту информацию.

Фото: Павел Львов \ РИА Новости
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Напомним, атомная подлодка вышла в море 30 мая для выполнения программы заводских ходовых испытаний.

Ранее сообщалось, что "Князь Олег" будет передан ВМФ России до конца 2021 года. Скорее всего, это произойдет осенью или в начале зимы, поскольку лодке предстоит завершить заводские и пройти государственные испытания - в том числе выстрелить баллистической ракетой "Булава" по полигону Кура на Камчатке. Корабль построен по модернизированному проекту "Борей-А".

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Фото: tecmash.ru
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