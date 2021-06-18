Режиссер Яна Тумина представит в Петербурге новый спектакль "Живой"

На Новой сцене Александринского театра 24 и 25 июня пройдет премьера Театральной лаборатории Яны Туминой "Живой". Это совместный проект известного петербургского режиссера, лауреата премий "Золотая маска", "Золотой софит", и Александринского театра.

Спектакль посвящен Питеру Фройхену, культовой фигуре в истории начала ХХ века. Жанр определен как "покадровая биография в концертном исполнении".

Как сообщает пресс-служба театра, в основе драматического текста спектакля "Живой"- невыдуманная биография датчанина еврейского происхождения, путешественника, антрополога, журналиста, актера и писателя Питера Фройхена.

Человек, переживший множество испытаний, не однажды находившийся на грани гибели и ни разу не проигравший свое право жить. Удивительные обстоятельства, при которых Фройхен всегда выигрывал у смерти, свидетельствуют о его оптимизме, незаурядном интеллекте и умении не сдаваться, всегда находя ресурс силы.

В проекте будут сочетаться зрелищность, музыкальность, интеллектуальный сюжет и современные театральные техники. В творческой команде Яны Туминой - актеры Александр Балсанов, Александр Кошкидько, сценографией занимались Кира Камалидинова, Кирилл Маловичко, Маша Небесная, куклами и объектами - Кира Камалидинова, видео - Кирилл Маловичко и Маша Небесная, художник по костюмам - Анис Кронидова, художник по свету - Василий Ковалев, саунд-дизайн - Анатолий Гонье, продюсер - Соня Дурова.

К премьере подготовлено несколько интересных событий. Это показ немого фильма "Атлантида"/ "Atlantis" (1913) датского режиссера Августа Блома по одноименному роману немецкого драматурга, писателя, лауреата Нобелевской премии Герхарта Гауптмана. И мастер-класс для детей и взрослых от художественно-фантазерской студии ДК ПТХ о культуре народов Севера. Участники будут делать маски инуитов, изготовят макет иглу (зимнее жилище канадских эскимосов, которое будет светиться изнутри).

Запланирована лекция театроведа, педагога, режиссера и авторитетного исследователя в области театра кукол Анны Ивановой-Брашинской "Эмансипация вещи. О театре предмета". Вход на кинопоказ и лекцию свободный, по регистрации.

Справка "РГ"

Яна Тумина родилась в Ленинграде. Режиссер, доцент РГИСИ. В течение 12 лет была актрисой, соавтором и режиссером театра АХЕ. В Петербурге сотрудничала с такими театрами, как Театр на Васильевском, Большой театр кукол, БДТ им. Товстоногова, "Приют комедианта", "Особняк" и другими. Ее спектакли номинировались на престижные театральные премии: "Золотая маска", "Золотой софит", премия Эдинбургского фестиваля, гран-при французского театрального фестиваля "Мимос" и другие.

В Петербурге с успехом идут спектакли Яны Туминой "Комната Герды" (театр "Особняк"), "Деревня канатоходцев" ("Открытое пространство"), "Опасные связи. Postscriptum" ("Комик-Трест"), "Где нет зимы" (МДТ - Театр Европы"), "Трюк" ("За Черной речкой") и другие.

"Золотой софит -2019" назвал лучшим спектаклем на большой сцене "Гекатомба. Блокадный дневник" Туминой в Театре "На Литейном".

Тумина - лауреат "Золотой маски": в 2003 году - в составе группы "АХЕ" со спектаклем Sine Loco, в 2017-м - с "Колиным сочинением" (продюсерский центр "КонтАрт" при поддержке театра "Кукольный формат"), в 2018-м - со спектаклем "Упсала-цирка" "Я Басе".

В июне спектакль Туминой "Джинжик" стал лауреатом Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей "Арлекин" (2021) в номинации "Лучшая работа режиссера".