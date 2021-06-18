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18.06.2021 14:47
Рубрика: Происшествия

В Калининградской области ликвидировали сеть подпольных игорных клубов

Текст: Михаил Фалалеев

Подпольные игорные клубы. Деятельность которых была пресечена полицией, располагались в областном центре, в городах Балтийске, Черняховске и Гусеве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: iStock
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По словам Ирины Волк, доступ в залы был ограничен и тщательно контролировался, помещения оборудованы камерами видеонаблюдения и системами охраны.

Организаторы игры использовали консоли, которые связывались с сервером посредством интернета. Клиенты передавали операторам залов наличные деньги, после чего на их счета зачислялись эквивалентные суммы так называемых кредитов для игры.

Незаконные азартные игры пресекли сотрудники УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из регионального Следственного управления Следственного комитета РФ. В масштабной операции участвовали более 150 сотрудников правоохранительных органов. При силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны семеро участников группы. Проведено более 20 обысков, в том числе в шести игровых залах. Изъято свыше полутора миллионов рублей, 100 игровых консолей, видеорегистраторы, устройства для администрирования компьютерных сетей и другое оборудование.

Шестеро задержанных взяты под стражу, с одной фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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